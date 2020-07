Kriminalität in Winterthur – Brandstiftung in Oberi und in der Grüze? Vier Verdächtige verhaftet Die Staatsanwaltschaft hat für vier Personen Untersuchungshaft angeordnet, die unter Verdacht der Brandstiftung stehen. Till Hirsekorn

«So etwas hat es unseren Wissens in Winterthur noch nie gegeben», sagte eine Post-Mediensprecherin im Nachgang des Brandes beim Post-Verteilzentrum in der Grüze. Foto: Madeleine Schoder Tamedia AG

Ende Mai brannte die Medbase-Apotheke an der Römerstrasse in Oberwinterthur aus, mitten in der Nacht. Sachschaden: über 100'000 Franken. Einen Monat später standen beim Verteilzentrum der Post in der Grüze mehrere Autos und ein Lieferwagen in Flammen. Sachschaden: mehrere Hunderttausend Franken.

In beiden Fällen gingen die Ermittler der Kantonspolizei von Brandstiftung aus, sodass die Staatsanwaltschaft jeweils ein Verfahren einleitete. Die Ermittlungen scheinen voranzugehen. Im Falle der Apotheke und des angrenzenden Wohnhauses in Oberi wurden drei tatverdächtige Personen verhaftet, im Falle der Grüze ist es eine Person, wie die Oberstaatsanwaltschaft auf Anfrage schreibt. Sie alle sitzen in Untersuchungshaft, die bis zu drei Monaten dauern und verlängert werden kann.

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gebe es nach aktuellem Erkenntnisstand nicht. Die Ermittlungen laufen.