Unübliche Gäste aus dem Süden – Brasilianer, Spanier und Griechen entdecken die verschneite Schweiz Meer und Wärme sind ihnen verleidet. Deshalb suchen deutlich mehr ausländische Gäste aus südlichen Ländern Abwechslung in den Schweizer Skigebieten. Jon Mettler

Thulio Zapaterra (links) und Mateus Reis aus Brasilien verbringen ihre Ferien im Berner Oberland. Foto: Marco Zanoni (Lunax)

Mateus Reis und Thulio Zapaterra sind erstmals in die Schweiz gereist. Es ist auch ihr erstes Mal, dass sie Schnee von nahem sehen. Beide wohnen in der Stadt Belo Horizonte im Südosten Brasiliens. Sie haben fünf Nächte gebucht, am sechsten Tag fliegen sie zurück in die Heimat. Sie wollen sich vor allem das Berner Oberland anschauen. Abstecher nach Bern oder Luzern seien aber nicht ausgeschlossen, sagen sie.

Die zwei Männer unterhalten sich an der Talstation der Firstbahn in Grindelwald angeregt in brasilianischem Portugiesisch. Die Chalets in der Umgebung haben es ihnen angetan, Skifahren und Langlauf weniger.