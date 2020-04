Stadtpolizei sucht Zeugen – Brasilianer verletzt sich bei Sturz schwer Ein 54-jähriger Mann stürzte am Donnerstagabend mit dem Velo im Lind-Quartier, dabei verletzte er sich schwer.

Sucht Zeugen: Die Stadtpolizei hat noch nicht herausgefunden, warum der Velofahrer in der Rechtskurve stürzte. Foto: LAB

Es ist eine kleine Schikane, die Einfahrt von der Leimeneggstrasse in den Velo- und Fussweg, der unter den Gleisen durchführt und den Rychenberg mit dem Inneren Lind verbindet. Der Weg ist steil, und zwei rechtwinklige Kurven folgen direkt aufeinander. Genau an dieser Stelle stürzte ein 54-jähriger Brasilianer am Donnerstag und verletzte sich schwer.

Laut Mitteilung der Stadtpolizei fuhr der Mann von der Leimenggstrasse Richtung stadteinwärts und kam aus noch ungeklärten Gründen bei der Rechtskurve zu Fall. Beim Sturz zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar, die Stadtpolizei sucht Zeugen.

( gvb )