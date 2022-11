WM 2022 – Brasilien wird Weltmeister – oder ist Gott doch Argentinier? Wird Ronaldo in Portugal jetzt zum Problem – und was hat England mit Krypto-Anlegern gemeinsam? Wir beantworten die drängendsten Fragen zu Favoriten und Problemfällen. Dominic Wuillemin Tilman Pauls Fabian Sangines Marcel Rohner

Die beiden grossen Favoriten auf den WM-Titel: Lionel Messis Argentinien und Neymars Brasilien. Foto: Bruna Prado (AP Photo)

Wer wird Weltmeister?

Selten hat vor einer WM eine solche Einigkeit über den Topfavoriten geherrscht. Das liegt daran, dass Brasilien keinen Schwachpunkt hat. Der Goalie Alisson Becker? Weltklasse. Die Abwehr um Marquinhos, Éder Militão und Thiago Silva? Ein Bollwerk. Mittelfeld und Sturm sind von Antony bis Vinicius Junior eine Ansammlung von Topspielern aus Topligen. Und dann ist da noch Superstar Neymar. Wenn er will, kann er immer noch Ballon-d’Or-Form erreichen – und im Trikot der Seleção will er immer: 75 Treffer hat er in 121 Länderspielen erzielt, zu Pelés Landesrekord fehlen ihm zwei Tore. Nur einen wichtigen Titel hat Neymar mit Brasilien nicht gewonnen. Die Chancen, dass dies dem 30-Jährigen endlich gelingt, stehen gut.