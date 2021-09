Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Brauche ich einen Plan im Leben? Oder ist «keine Pläne haben» bloss Koketterie? Antworten auf eine grosse Frage. Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Kürzlich postete der brillante Cartoonist Tobias Vogel, bekannt unter seinem Künstlernamen «Krieg und Freitag», folgenden Satz:

«Mein Ziel ist es, nie wieder irgendwem erzählen zu müssen, wo ich mich in fünf Jahren sehe.»

Er machte sich lustig über die vermutlich älteste und berühmteste Frage im Bewerbungsgespräch.

Womit wir bei der Frage dieser Kolumne sind: Ist es sinnvoll, Pläne zu haben? Auf den ersten Blick ist die Antwort klar: Wir brauchen ein Ziel im Leben, sonst wissen wir nicht, warum wir das machen, was wir machen. Und wir brauchen einen Plan, damit wir wissen, was wir als nächstes machen sollen, um das zu erreichen, was wir anstreben.