Grosser Gemeinderat Winterthur – Braucht Hegi einen eigenen Stadtkreis? Weil Neuhegi stark wächst und die Hegemer sich nicht nach Oberwinterthur orientieren, schlägt Gemeinderat Andreas Geering (CVP) einen eigenen Stadtkreis Hegi vor. Michael Graf

Hegi wächst und fühlt sich mit Oberwinterthur wenig verbunden. Blick über den Eulachpark, rechts hinten das Schloss Hegi. Foto: Madeleine Schoder

Dass Neuhegi stark wächst, ist unbestritten. Allein in der Überbauung «Kim», die derzeit entsteht, ist Platz für etwa 800 neue Einwohner. Und das Potenzial für weiteres Wachstum ist gross. Gemeinderat Andreas Geering (CVP), der selbst in Hegi wohnt, findet darum: Es ist Zeit, über einen eigenen Stadtkreis Hegi nachzudenken. Gemeinsam mit Unterzeichnenden von SP bis SVP hat er beim Stadtrat angefragt, ob dieser sich das vorstellen könnte. Vorbild ist Mattenbach, das in den Siebzigerjahren zum eigenen Stadtkreis wurde.