Kolumne Stadtverbesserin – Breaking News aus Winterthur Unsere Kolumnistin klebt vor der Glotze und überträgt den US-Wahlzirkus mental auf Winterthur. Delia Bachmann

Bei den US-Wahlen jagt eine Breaking News die nächste. Foto: dba

Breaking News: Florida geht an Trump. Breaking News: Biden gewinnt Kalifornien. Breaking News: Trump erklärt sich zum Wahlsieger. Breaking News: Noch steht der Gewinner nicht fest. Wer sich die US-Wahlen wie die Stadtverbesserin auf CNN angesehen hat, dürfte heute noch einen Brummschädel haben. Und Mitleid mit den Moderatoren, die die ganze Nacht durchschwatzen und so die Pausen zwischen den News füllten.

Sie ratterten Statistiken runter, machten noch eine Live-Schalte in ein Wahllokal und zoomten rein und raus aus der «Magic Wall». So heisst die interaktive Karte, wo sich die Felder der Wahlkreise mal rot und mal blau färbten: «It’s just a trend!», kommentierten sie dann in konstanter Aufgeregtheit.