Careleaver in Winterthur – Breite Unterstützung für ehemalige Pflegekinder Ein Sicherheitsnetz auch nach der Volljährigkeit: Das fordern ehemalige Pflegekinder und jetzt auch zwei Drittel des Stadtparlaments mit einer Interpellation. Delia Bachmann

Rose Burri ist Präsidentin des Vereins Careleaver Schweiz, dessen Forderungen kürzlich mit einer Interpellation im Parlament angekommen sind. Foto: Madeleine Schoder

In Winterthur gründete Rose Burri mit anderen ehemaligen Pflegekindern den Verein Careleaver Schweiz. Die jungen Erwachsenen, die in einem Heim oder einer Pflegefamilie aufwuchsen, sind mit 18 oder nach der Lehre oft auf sich allein gestellt. Im Herbst besuchte der «Landbote» ein Careleaver-Treffen im Jugendhaus an der Steinberggasse. Mitglied Thomas Riedmüller brachte ihr Anliegen damals auf den Punkt: «Wir wollen die gleichen Chancen wie die Kinder aus intakten Familien.»