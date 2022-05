Die Aufstellung des FC Zürich

André Breitenreiter schickt sein Team am letzten Spieltag nochmal in Bestbesetzung auf den Platz. Von den elf Spielern mit den höchsten Einsatzzeiten in dieser Saison fehlen einzig der Verletzte Becir Omeragic und der Gesperrte Wilfried Gnonto in der Startaufstellung.