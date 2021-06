Schlieren ZH – Brennendes Gartenhäuschen erzeugt riesige Rauchsäule Am Sonntagabend brannte in Schlieren ein Gartenhaus. Die Rauchentwicklung war in der gesamten Stadt Zürich zu sehen.

Brand in Schlieren ZH: Die Rauchsäule ist weit herum sichtbar. (20. Juni 2021) 20min/News-Scout Die Brandursache des Gartenhäuschens ist noch unklar. Kantonspolizei Zürich 1 / 2

In Schlieren ZH ist am Sonntagabend ein Gartenhäuschen in einem Schrebergarten abgebrannt. Einem Grossaufgebot von Rettungskräften gelang es rasch, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Als die Feuerwehr gegen 22 Uhr beim Schrebergarten eintraf, war das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Wegen der Nähe zu einem Bahngleis rückte auch ein Löschzug zur Brandbekämpfung aus.

Wegen des Löscheinsatzes mussten Teilte der Schulstrasse sowie die Bahnlinie der SBB zwischen Altstetten und Urdorf zeitweile gesperrt werden. Die Brandursache wird untersucht. Über Zürich war eine Rauchsäule zu sehen, wie ein Leserbild zeigt.

SDA/chk

