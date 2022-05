Zürcher Kunstsammlung unter dem Hammer – Bricht der «Schweizer» Warhol den Auktionsrekord? Am Montagabend wird der erste Teil der Sammlung von Thomas und Doris Ammann versteigert. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Auktion, die den globalen Kunstmarkt seit Wochen umtreibt. Annik Hosmann

Seit einigen Tagen hängt «Shot Sage Blue Marilyn» bei Christie’s in New York, wo das ikonische Werk von Andy Warhol versteigert wird. Foto: Angela Weiss (AFP)

Was genau wird versteigert?

An zwei Tagen, am 9. sowie am 13. Mai, wird bei Christie’s in New York die gesamte Sammlung von Thomas und Doris Ammann versteigert. 1977 gründeten die Geschwister die Galerie Thomas Ammann Fine Art in Zürich. Thomas Ammann galt als einer der angesehensten – und diskretesten – Kunsthändler weltweit. Neben dem Kunsthandel bauten die Geschwister auch eine Sammlung auf. Diese umfasst rund 100 Werke, unter anderem solche von Andy Warhol, Cy Twombly, Marcel Duchamp und Martin Kippenberger sowie Schweizer Kunstschaffenden wie Alberto Giacometti, Urs Fischer und Martin Disler.