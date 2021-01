Angst im Skizirkus – Bricht jetzt der ganze Ski-Weltcup zusammen? Wengen abgesagt, Slaloms in Kitzbühel verlegt: Die Sorgen in der Skiszene wegen Corona steigen. Lenzerheide bangt um die Finalrennen, die WM ist gefährdet: Was kommt da noch auf den Tross zu? Philipp Rindlisbacher , René Hauri

Im Dezember wütete in Semmering ein Sturm, das Frauenrennen musste verschoben werden. Nun droht das Coronavirus zur Gefahr zu werden für den Ski-Weltcup. Foto: Markus Tobisch (Getty Images)

Steht Kitzbühel vor der Absage?

Flachau statt Kitzbühel: Die beiden Slaloms, die an diesem Wochenende am Ganslernhang hätten ausgetragen werden sollen, sind verlegt worden. Die drängendste Frage daher: Sind auch die Abfahrten und der Super-G auf der Streif nächste Woche in Gefahr?

Beantworten werden diese die österreichischen Behörden wohl am Sonntag. Dass die Slaloms nicht stattfanden, geschah als Vorsichtsmassnahme. Weil im nahen Jochberg Corona-Mutationen aufgetaucht waren, empfahlen die Behörden, in Kitzbühel erst grossflächig zu testen, ehe der Skitross anreist. Die bisherigen Zahlen aus diesen Tests stimmen die Veranstalter zuversichtlich.