Gewerbe in Winterthur – Briefpost von Wülflingen, Töss und Neftenbach wird zusammengelegt Die Post mietet sich im künftigen Gewerbehaus Taggenberg ein. Von dort werden die Briefe bis nach Neftenbach verteilt. Till Hirsekorn

Bevor die Pöstlerinnen und Pöstler auf die Tour gehen, werden die Briefe sortiert und gefächert, hier im Verteilzentrum Grüze. Foto: Madeleine Schoder

Die Päckli-Post boomt, und die Corona-Krise hat das Geschäft zuletzt beinahe zum Explodieren gebracht: Über 850’000 Pakete verteilte die Post diesen April pro Tag in der Schweiz: eine neue Rekordmarke nach über 170 Jahren. Mit dem Onlinehandel wächst auch das Päckli-Geschäft. Anders bei der Briefpost. Deren Volumen ist in den letzten 15 Jahren um über ein Drittel geschrumpft. Das zwingt die Post, sich zu reorganisieren, auch in Stadt und Region. In Winterthur passiert dies nächsten Frühling am Taggenberg, vis-à-vis vom Strassenverkehrsamt. Im neuen Gewerbehaus, das gerade gebaut wird, mietet sich die Post im Erdgeschoss auf gut 800 Quadratmetern ein.