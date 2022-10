Musiker aus Winterthur – Brighton, Berlin und Barcelona – nach dem BWL-Studium als Strassenmusiker unterwegs Aus einer Bieridee wurde ein Trip durch Europa: Sandro Bachmann (27) ist mit seinem Bandkollegen Tim auf grosser Strassenmusik-Tour. Nach einem Kaltstart halten die zwei sich finanziell inzwischen über Wasser. Till Hirsekorn

In London waren Tim Hensel (links) und Sandro Bachmann schon langsam aufeinander eingestimmt. Hier bei einer Jamsession vor dem Kunstmuseum Tate Modern. Foto: PD

«Unglaublich, jetzt sind wir schon seit vier Monaten als Strassenmusiker in ganz Europa unterwegs mit dem Kombi meiner Eltern. Und es fühlt sich immer noch gut an. Sehr gut sogar. Reisen und dabei tun, was wir am liebsten machen: Musikmachen. Zu zweit sind wir Oats.