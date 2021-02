Kreativ aus dem Lockdown – Bringen uns diese drei Ideen ein Stück Freiheit zurück? Weniger Corona-Verbote und trotzdem die Kontrolle über das Virus: Schaffen das neue Massnahmen wie Tests zu Hause, grüne Zonen oder eine App aus Genf? Luca De Carli

Ein Bild aus besseren Zeiten: Eine Neujahrsparty Ende der Nullerjahre in Montreux. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Fallzahlen sinken in der Schweiz – doch weiter ist unklar, ob das auch dann noch so sein wird, wenn die neuen Virusvarianten in wenigen Wochen im ganzen Land dominieren. Der Bundesrat berät heute trotzdem darüber, ob und wie die Schweiz Massnahmen lockern kann. Für den Epidemiologen Christian Althaus ist klar: «Einfach streichen lassen sich die Massnahmen nicht.» Werde irgendwo gelockert, müsse das mit anderen Massnahmen kompensiert werden.

Aber es gibt dafür kreativere Ideen, als einfach ein Corona-Verbot durch ein anderes zu ersetzen. Derzeit geben drei Ansätze zu reden: