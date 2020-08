Direktduelle

Die beiden Teams trafen bereits zweimal aufeinander. Es war dies in der Gruppenphase der Champions-League-Saison vor einem Jahr. Das erste Spiel in Manchester gewann Lyon überraschend 2:1. Im zweiten Duell in Lyon trennten sich die beiden Teams 2:2-Unentschieden. Damit hat Manchester City noch nie gegen ein Team so oft gespielt und keinen Sieg eingefahren. Die Skyblues scheinen der Equipe aus Lyon zu liegen. Lyon ist gegen Manchester City also noch ungeschlagen.

Bleibt diese Ungeschlagenheit bestehen oder gelingt City den ersten Sieg gegen Lyon?