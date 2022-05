Kolumne Landluft – Brücken

werden

lebendig Eigenartiges spielt sich ab bei einigen Brücken in der Region. Es sind kleine Bewegungen, die auf Grosses hindeuten. Markus Brupbacher

Fliegen Kühe durch die Luft, geschieht Ungewöhnliches. Illustration: Ruedi Widmer

Hollywood hat ja diese Filmkreaturen geschaffen, die Transformers. Das sind Roboter, die sich zu Tarnzwecken in Autos und wieder zurück verwandeln. Was kaum jemand weiss: Das Gleiche geschieht mit Brücken in der Region. Da bewegt sich was, da tut sich was, unbemerkt von der ahnungslosen Öffentlichkeit. Die Brücken verwandeln sich so langsam, dass niemand davon Notiz nimmt.

Letzte Woche verschob sich die Rheinbrücke bei Flaach klammheimlich über 15 Meter flussaufwärts in eine neue Position. In der Gemeinde Elsau hat sich eine Brücke auf beiden Seiten von den tragenden Pfeilern abgelöst, sodass sie beinahe in der Luft schwebt. Und in der Andelfinger Thurbrücke muss bald ein Holzbalken ersetzt werden, weil ein zu hohes Fahrzeug den Balken bei der Durchfahrt zerstört hat. Das ist die offizielle Version. Doch wahrscheinlicher ist, dass da was eingebaut wird, um auch diese Brücke beweglich zu machen. Ein Gelenk?

Andelfingen, Elsau, Flaach: Verbindet man die drei Brücken auf einer Landkarte miteinander, so entsteht ein Dreieck. Magisch, verdächtig. Ja, ist ja gut. Drei Punkte, die nicht auf einer Linie liegen, bilden immer ein Dreieck. Genauso wie zwei Punkte immer auf einer Linie liegen. Aber das ist noch lange kein Beweis dafür, dass da alles mit rechten Dingen zu- und hergeht. Oder können Sie etwa widerlegen, dass die drei Brücken gerade im Begriff sind, sich zu Monstern aufzurappeln? Dass aus ihren Widerlagern aus Beton, versetzt mit rechten Oberschenkelknochen des Eichelhähers, bald lange Beine werden? Dass sich die Brücken dann in der Mitte des Dreiecks treffen – um den heutigen Brückentag zu begehen?

