Apfelmarkt in Elgg – Brückenwaage wird 100 Jahre alt – und funktioniert bis heute Wo früher Getreide und Vieh gewogen wurden, bringen heute Landwirte im Herbst ihr Obst zur Waage. Die Äpfel werden dann zum Elgger Hochstammmost verarbeitet. Fanny Hallauer

Die Last wird auf der Waageplattform, genannt Brücke, platziert. Foto: PD

Die Brückenwaage mit dem Waaghäuschen auf dem Lindenplatz in Elgg wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Am traditionellen jährlichen Apfelmarkt vom 29. Oktober können Besucherinnen und Besucher den Untergrund der Waage und dessen Mechanismus besichtigen. Am Jubiläumstag können sich zum Beispiel Gruppen wiegen lassen.