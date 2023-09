Brühlgutpark in Winterthur – Ein Tank spart pro Jahr 3,5 Millionen Liter Trinkwasser Rasen und Bäume des Brühlgutparks werden künftig aus einem Tank bewässert, der unter der Erde eingebaut wird. Helmut Dworschak

Unter der runden Rasenfläche des Brühlgutparks wird ein Tank eingebaut, der das Wasser speichert. Foto: Enzo Lopardo

Im Spätherbst und Winter wird unter dem Brühlgutpark ein 45 Kubikmeter grosser Wassertank eingesetzt. Der Tank wird hauptsächlich das Wasser einer Quelle an der Waldhofstrasse, oberhalb des Alterszentrums Brühlgut, speichern. Hinzu kommt das Wasser des Brunnens in der Parkanlage sowie gefiltertes Abwasser von der Strasse, das sonst in die Kanalisation fliessen würde.

Mit dem Tank könnten pro Jahr schätzungsweise 3,5 Millionen Liter Trinkwasser gespart werden, heisst es in einer Medienmitteilung von Stadtgrün. Das entspricht der Wassermenge, die im Sommer für die Bewässerung der Grünanlagen und Bäume im Brühlgutpark sowie der umliegenden Grünanlagen gebraucht wird. Wenn der Tank im Winter voll ist, kann das überfliessende Wasser im Boden versickern. Dazu muss in den Boden eine sogenannte Versickerungsanlage eingebaut werden: Das ist ein Bodenaufbau aus Schotter und Kies. Für die Bewässerung von Grünanlagen und Friedhöfen verbraucht Stadtgrün rund 60 Millionen Liter Wasser im Jahr.

Günstig dank Strassensanierung

Das Projekt Wassertank hat sich anlässlich einer Strassensanierung ergeben: Die Leitung von der Quelle zum Wassertank kann im Rahmen der Sanierung der Theodor-Kirchner-Strasse verlegt werden. Deshalb könne das Projekt mit Kosten von 110’000 Franken günstig realisiert werden, schreibt Stadtgrün.

Die Verwendung von alternativen Wasserquellen anstelle von Trinkwasser ist Teil der Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. An der Hochwachtstrasse ist bereits ein Regenwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 600 Kubikmetern in Betrieb.

