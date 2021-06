Pilzsammler im Glück – Brüttemer findet riesige Steinpilze Wo genau Courtino Linsi auf die grossen Exemplare gestossen ist, verrät der passionierte Pilzsammler freilich nicht. Ein paar Tipps hat er dennoch parat. Heinz Zürcher

Courtino Linsi mit seinem Fund: Der Durchmesser des grössten Sommersteinpilzes beträgt rund 20 Zentimeter. Selfie: Courtino Linsi

Der Juni ist eigentlich kein typischer Monat für Pilzsammler. Es sei denn, man sucht gezielt nach einer bestimmten Sorte. Wie Courtino Linsi, der sich in den vergangenen Tagen auf die Suche nach Sommersteinpilzen gemacht hat – und am Dienstag mit eindrücklicher Beute nach Hause kam. «Ein Superfund», sagt Linsi. Sein grösstes Exemplar trägt einen Hut mit einem Durchmesser von rund 20 Zentimetern. Das ist deutlich grösser als der Durchschnitt. In seltenen Fällen messen sie aber auch mal 30 Zentimeter oder mehr.

Fündig geworden ist Linsi im Grossraum Winterthur. Genauer will er nicht werden. «Sommersteinpilze wachsen an anderen Orten als die Steinpilze, die man im Herbst in der Hochsaison findet.» Herbststeinpilze seien einfacher aufzuspüren. Sie fühlen sich wohl in Fichtenwäldern mit Moos. Sommersteinpilze bevorzugen dagegen Standorte mit Buchen und alten Eichen.