Angerichtet: Essen testen – Brunch über den Dächern von Winterthur Im Roten Turm eröffnete kürzlich die Quincy Rooftop Bar. Am Wochenende gibt es Brunch. Nicole Döbeli

Die Brunch-Boards gibt es in salzig, süss und salzig oder vegetarisch. Foto: Nicole Döbeli

Endlich gibt es wieder eine Bar im Roten Turm. Bis auf das Intermezzo des Pop-ups Steil blieb das höchstgelegene Lokal Winterthurs seit dem Auszug des Fritz Lambada vor zwei Jahren verwaist. Was schade ist um die Aussicht, die man vom 23. Stock aus hat. Vor einigen Wochen eröffnete nun die Quincy Rooftop Bar mit einer umfangreichen Getränkekarte, einem Dresscode und Brunch-Boards.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Jeweils am Samstag und Sonntag kann man sich zwischen 9 und 14 Uhr einen Brunch-Slot reservieren. Um 10.30 Uhr am Sonntag sind wir zwar die ersten Gäste, eine Stunde später sind aber alle Tische besetzt. Das Ambiente ist angenehm, trotz Musik und anderer Gespräche kann man sich gut unterhalten, und auf den dick gepolsterten Bänken sitzen wir bequem.

Grosszügige Portionen

Wählen können wir zwischen drei Varianten des Brunch-Boards: salzig, süss und salzig und vegetarisch (je 44 Franken plus ein Getränk). Wir bestellen die ersten zwei. In der Küche wird gebraten und in der Nase kündigt sich der Speck an, der sich wenig später auf beiden Boards wiederfindet. Auf Steinplatten chic angerichtet eröffnet sich eine kleine Brunch-Landschaft – passend zur Aussicht.

Eine Käse- und Fleischauswahl, ein perfekt gekochtes Ei mit Speck, geräucherter Lachs, spicy Guacamole und verschiedene Früchte finden sich auf beiden Platten. Die rein salzige Variante kommt zusätzlich mit Hummus und frischem Gemüse, die gemischte Version mit Pancakes und Beeren. Dazu gibt es Toast, Brot und Gipfeli. Wir sollen uns melden, falls wir mehr wollen – das ist nicht nötig, die Portionen sind grosszügig.

Das Essen ist frisch und lecker und hält uns an einem Sonntagvormittag gut beschäftigt. Die einzigen Kritikpunkte, die uns einfallen, haben mit dem Anrichten zu tun. Denn die Steinplatten eignen sich gut für die kalten Komponenten, lassen den Speck und die Pancakes allerdings lauwarm am Tisch ankommen. Und weil sie so gut gefüllt sind, bleibt nicht viel Platz, um ein Brötchen zu schneiden oder zu bestreichen. Das nächste Mal bestellen wir ein Extratellerchen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.