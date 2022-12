Baden in Winterthur – Stadtwerk interveniert gegen Badeaktion Im Dorfbrunnen Veltheim hätte man am Dienstagabend baden können. Doch Stadtwerk Winterthur verhinderte dies praktisch in letzter Minute. Gregory von Ballmoos

In diesem Brunnen hätte die Veltemer Quartierbevölkerung baden sollen. Foto: Johanna Bosshart

«Das ist eine Enttäuschung!», schreibt eine Leserin am Mittwochmorgen dieser Zeitung. Sie wollte am Abend zuvor im Dorfbrunnen Veltheim baden gehen. Denn dieser hätte mit Holz und durch ein velobetriebenes Pumpsystem bis auf rund 39 Grad aufgeheizt werden sollen. Sollen: Die Stadt intervenierte im letzten Moment. Eine Bewilligung hatte der Verein nicht. Ein entsprechendes Gesuch, das der Verein mit der Unterstützung der Stadtentwicklung stellte, wurde von Stadtwerk nicht beantwortet. Es sei ein falsches Zeichen in der jetzigen Zeit, begründet Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) den Schritt gegenüber Radio Top.