FCW Trainer vor dem Abgang – Bruno Berner geht wohl definitiv zu GC Der FCW-Trainer steht vor einem Wechsel nach Zürich. Das vermelden zwei Gratisportale. Gerüchte dazu hielten sich schon lange. Gregory von Ballmoos

Bruno Berner im Letzigrund, wohl seiner baldigen neuen Heimat. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Bruno Berner wird neuer Trainer bei GC. Das titeln die Gratisplattformen «Nau» und «20 Minuten». Sie berufen sich auf «gut unterrichtete Quellen». Bereits Ende Mai soll GC eine «Möglichkeitsanfrage» gemacht haben, nun soll Berner kurz vor der Unterschrift stehen. Der Schritt ist nicht gänzlich überraschend. Zu lange hingen die Gerüchte um einen Wechsel in der Luft. Zu wenig bekannte sich Berner zum FC Winterthur.

Zwar sagte er nach dem Spiel gegen den FC Zürich noch, dass er nicht glaube, dass er am Pfingstmontag zum letzten Mal an der Seitenlinie des FCW stehe. Doch so kam es nun – es zeichnete sich auch nach dem Spiel in Bern ab. Statt sich nach geschafftem Ligaerhalt zum Club zu bekennen, sagte Berner nur: «Es ist nicht der Moment für diese Frage. Jetzt will ich den Abend mit der Mannschaft geniessen.» Und spätestens als Berner kurz nach 23 Uhr an der Schützenwiese noch einmal aus seinem Auto winkte, wirkte es für die Zuschauenden, als ob es mehr ein Adieu denn ein au revoir war.

Berner kam im Sommer von der U-19-Nationalmannschaft zum FC Winterthur. Mit ihm schaffte der FCW den direkten Klassenerhalt. Dass Berner aus wenig viel machen kann, zeigte sich bereits an vorigen Trainerstationen. Auch mit dem SC Kriens schaffte er in der Challenge League mehrmals den Ligaerhalt, trotz Kleinstbudget.

Infrastruktur und Vergangenheit

Dass es nun GC wird, ist naheliegend. Dahin gingen die ersten Gerüchte, da kommt er her. Berner hat dort eine Vergangenheit als Junior und Spieler. Zudem ist er gut bekannt mit Sportchef Bernt Haas. Berner war auch bereits im Rennen, als sich GC schliesslich für Giorgio Contini entschied. Und: Der FCW-Trainer, oder wohl bald Ex-FCW-Trainer, findet in Niederhasli die Infrastruktur vor, die er sich vorstellt. Das war auf der Schützenwiese nur bedingt der Fall.

Nur, entspricht das unsichere Konstrukt in Niederhasli den Vorstellungen von Berner? Diese Frage muss Berner beantworten. Er scheint zu einem Ja gekommen zu sein.

