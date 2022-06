Sayf Ltaief zum FCB? – Bruno Berners FCW-Team steht Die Trainercrew um Bruno Berner ist komplett. Was die Mannschaft des FC Winterthur angeht, gibt es offene Fragen zu Roberto Alves und Sayf Ltaief. hjs

Der neue FCW-Trainer Bruno Berner hat seine Crew beisammen. Foto: PD FCW

Seinen Zweijahresvertrag als Trainer des FC Winterthur hat Bruno Berner unterschrieben. Am 13. Juni tritt er auf der Schützenwiese zu seinem ersten Training an; am 17. Juni, einem Freitag, folgt das erste Testspiel, in Eich am Sempachersee gegen den FC Luzern. Und klar ist nach Davide Callàs Abgang zum FC Basel im Gefolge des Cheftrainers Alex Frei, dass Berner mit dem bisherigen FCW-Staff arbeiten wird, mit dem langjährigen Assistenten Dario Zuffi und dem Torhütertrainer Stephan Lehmann.

Neu hinzu kommt, am Platz Callàs, ein alter Bekannter des neuen Coachs: Es ist als zweiter Assistent Aurelien Mioch, ein 41-jähriger Franzose, der schon in Kriens mit Berner zusammenarbeitete und in der vergangenen Saison bei den Young Boys als Assistent des Frauenteams in der Super League wirkte. Und über zwei Jahre läuft auch der neue Vertrag Murat Urals, des U21-Trainers.

Schwizer und Ltaief

Zu den Personalien im spielenden Kader ist zu sagen: Die Vertragsverlängerung mit «Zehner» Roberto Alves ist – zumindest bis jetzt – aus finanziellen Gründen gescheitert. Als neuer Kandidat ist offensichtlich Dominik Schwizer (26) zu nennen, ein Flügelmann fürs Mittelfeld, der in den letzten vier Jahren für Rapperswil-Jona, Vaduz und Thun in der Challenge League spielte und zunehmend als Torvorbereiter mit Standardsituationen auffiel. So sind seine Bilanzen in den letzten drei Jahren diese: 5 Tore und 11 Assists 2019/20 für Vaduz, zuerst 4/14, dann 7/11 für Thun in den beiden vergangenen Saisons.

Ein möglicher, aber noch absolut offener Transfer in die andere Richtung wäre jener des Jung-Stürmers Sayf Ltaief, und zwar vom FCW zum – keinen überrascht es – FC Basel.

Fehler gefunden?Jetzt melden.