12-Jähriger in Schlatt verunfallt – Bub nach Sturz von Velo verletzt In Schlatt hat sich am Mittwochabend ein 12-jähriger Junge bei einem Selbstunfall leichte Verletzungen zugezogen.

In dieser Kurve verlor der Junge die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Strasse. Foto: Kapo Zürich

Gegen 18 Uhr war am Mittwoch ein Jugendlicher mit seinem Fahrrad auf der Kollbrunnerstrasse in Schlatt unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve verlor er aus noch unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Velo und stürzte. Dabei hat er sich leichte Verletzungen zugezogen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Der 12-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Wegen des Unfalls musste die Kollbrunnerstrasse während zweienhalb Stunden durch die Feuerwehr gesperrt werden. Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst des Spitals Winterthur und die Feuerwehr Elsau-Schlatt im Einsatz.

mcp

