Energiewende im Weinland – Buch am Irchel will Solaranlagen-Regime lockern Eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung soll die Aufdachmontage von Solaranlagen auch in den Kernzonen ermöglichen. Die Gemeinde spricht von einer «kontrollierten Öffnung». Almut Berger Madeleine Schoder (Foto)

Die Dachlandschaft von Buch am Irchel wird in Zukunft vermehrt von Solaranlagen geprägt sein. Foto: Madeleine Schoder

In Buch am Irchel soll es künftig möglich sein, eine Bewilligung für eine Aufdachmontage von Solaranlagen auch in den Kernzonen zu erhalten. Dabei werden die Module mit einer Metallkonstruktion verschraubt und mittels Dachhaken am Dach montiert. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 24. Februar eine entsprechende Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) eingeleitet.