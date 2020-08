Stellenabbau wegen Corona – Bucherer will in der Schweiz bis zu 220 Stellen abbauen Der Luzerner Uhrenhändler baut wegen der Corona-Krise 370 von 2400 Stellen weltweit ab. Die globale Rezession treffe die Luxusgüterindustrie enorm.

Das geschlossene Geschäft von Bucherer in Basel am Samstag, 2. Mai 2020. Foto: Keystone

Die weltweite Coronakrise und der damit verbundene praktisch völlige Einbruch im

internationalen Tourismus trifft Bucherer als führendes Unternehmen im

Luxusgüterbereich ausserordentlich hart. Seit dem Ausbleiben der asiatischen Gäste

Ende Januar 2020 verzeichnet das Unternehmen vor allem in der Schweiz einen

massiven und anhaltenden Umsatzeinbruch. Die Perspektiven im internationalen

Tourismus, der für Bucherer von existenzieller Bedeutung ist, und die drohende

Rezession, welche die Luxusgüterbranche besonders trifft, versprechen keine

wesentliche Besserung vor 2023.

Die Umsatzeinbrüche vor allem in der Schweiz sind enorm. Alleine in Luzern ist der

Umsatz seit Beginn der Coronakrise im Februar um über 90% zurückgegangen und hat

sich seit der Wiedereröffnung der Verkaufsgeschäfte im Mai kaum erholt. Auch an den

anderen Standorten ist der Umsatzrückgang markant. Vor diesem Hintergrund ist

Bucherer gezwungen, seine Ressourcen an die neuen Realitäten anzupassen, um

langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

In Luzern werden am Hauptsitz und den Verkaufsgeschäften der Bucherer AG

voraussichtlich bis zu rund 170 Stellen abgebaut, in den übrigen Verkaufsgeschäften in

der Schweiz sind es bis zu rund 50 weitere Stellen. Es ist das Ziel, die Anzahl der

Kündigungen durch Frühpensionierungen und natürliche Fluktuationen möglichst tief

zu halten. Die Geschäftsleitung hat heute gemeinsam mit der überbetrieblichen

Arbeitnehmervertretung das gesetzlich vorgegebene Konsultationsverfahren eröffnet.

In diesem Rahmen werden die möglichen Massnahmen zur Milderung der Folgen

diskutiert und insbesondere der Sozialplan festgelegt. Es ist daher noch nicht möglich,

über die Ergebnisse zu informieren.

Bucherer bedauert diese Entwicklung sehr und ist sich seiner sozialen Verantwortung

bewusst. Das Unternehmen hat sämtliche Alternativen eingehend geprüft und einen

Stellenabbau so lange als möglich hinausgezögert. Für alle vom Abbau betroffenen

Personen werden im Rahmen des Sozialplans möglichst gute Lösungen angestrebt. Für

Härtefälle soll ein eigener Fonds eingerichtet werden.

Mit den geplanten Massnahmen passt sich Bucherer den neuen Rahmenbedingungen

an. Die höchste Priorität hat weiterhin die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden.

Im Zentrum stehen die Weiterentwicklung des Angebots durch strategische Initiativen

wie exklusive und innovative Sortimente, zeitgemässe Digitalisierung der

Dienstleistungen und ein inspirierendes Einkaufserlebnis. Mit diesem Fokus auf die

Bedürfnisse von Kundschaft und Partnern ist Bucherer für die Zukunft nach Corona gut

gerüstet.

step