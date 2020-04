Bibliothek Wiesendangen – Bücher aus dem Trog Desinfiziert bereitgelegt, können Wiesendanger weiterhin Medien beziehen. Nicole Döbeli

Vor der Bibliothek warten die Bücher auf ihre Ausleiher. Foto: PD

Langeweile im Lockdown? Die Bibliothek Wiesendangen bietet eine «Bücherausleihe trotz Corona» an. Wie Monika Müller in einer Mitteilung schreibt, erhalten die Kundinnen und Kunden jeweils eine Aufforderung, wenn die bestellten Medien zum Abholen bereit sind. Darauf vermerkt ist die genaue Uhrzeit, an die sich die Leute halten sollen. Im 10-Minuten-Takt legt das Bibliotheksteam die angeschriebenen Medienpäckli in einen bereit stehenden Trog vor dem Gebäude. «Das Abholen klappt vorbildlich, und es entstehen keine Ansammlungen von Personen», schreibt Müller weiter.