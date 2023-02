Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Bücher für Lesemuffel Nicht alle, die ein Buch mit sich tragen, wollen darin lesen. In «Scheinbüchern» ist meist Alkohol drin, das Buch ist Tarnung. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Trinkgefäss in Buchform, hergestellt vom Winterthurer Hafner Ludwig Pfau (ca. 1547–1597).

Eines von rund 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei

betrachtet werden können. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum / Bildarchiv.winterthur.ch

Wer lieber trinkt, als liest, dem sei eine sogenannte Schnapsbibel oder ein Teufelsgebetbuch empfohlen. So nannte man im 16. und 17. Jahrhundert Trinkgefässe, die in Buchform gestaltet wurden.

Ein solches «Buch» ist das Scherztrinkgefäss aus der Werkstatt des Winterthurer Hafners Ludwig Pfau (gest. 1597), das sich in der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums befindet. Das Unikum unter den Fayencegefässen der frühen Winterthurer Hafnerei misst 12,7 x 10,6 x 6,7 cm und ist somit etwa so gross wie ein kleiner Bierhumpen. Es verfügt über eine Öffnung am oberen Schnitt und einen Hohlraum im Inneren zur Aufnahme von Flüssigkeit. «Drinck weidli so hast glich gnug» steht auf dem vorderen Buchdeckel und «getruckt zu winterthur bim Ludwig pfauwen am marckt zum krug». Datiert ist der Buchhumpen mit dem Jahr 1584.

Nur wenige Bibliotheken beschäftigen sich mit Büchern, die keine sind. Für kurze Zeit tut es auch die Sammlung Winterthur und stellt eine Auswahl «Scheinbücher» aus der Sammlung des Winterthurers Armin Müller aus. Diese enthält nicht nur zahlreiche Schnapsbibeln, sondern auch Feuerzeuge, Manschettenknöpfe, Reisewecker, Salz- und Pfefferstreuer und eine Vielzahl Dosen aller Art in Buchform.

Dokumentiert ist die über 1500 Objekte umfassende Sammlung übrigens in einem echten Buch. «Scheinbücher. Die Kunst der bibliophilen Täuschung. Die Sammlung Armin Müller Winterthur» ist 2020 erschienen und in der Sammlung Winterthur ausleihbar. Auch für Lesemuffel.

