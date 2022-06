Kolumne «Lomo» – Bücher sichern Wird ein Buch häufig ausgeliehen, bleibt es im Gestell der Bibliothek. Wenn nicht – fliegt es raus. Macht das Sinn? Johannes Binotto

Was wird aus den Bibliotheken, wenn es dereinst keine grössere Expertise mehr braucht als die, eine Excel-Tabelle korrekt lesen zu können? Foto: Fotoarchiv

In der Quartierbibliothek sind Gartenbücher Mangelware, so berichtete mir mein Nachbar. Sie würden nicht gut genug laufen – so lautete die offizielle Erklärung, die er erhielt. Wenn ein Buch ein Jahr lang zu wenig ausgeliehen wird, dann wird es aus dem Archiv entfernt.

Ich meinte ja bislang, Bibliotheken seien Langzeitspeicher des Wissens, aber offenbar werden sie vermehrt als Drive-in für Lesefutter mit begrenzter Haltbarkeit verstanden. So droht statt der professionellen Einschätzung von Bibliothekaren und Bibliothekarinnen allein die Statistik über Relevanz von Büchern zu bestimmen.

Ob sich damit allerdings das Bibliothekspersonal längerfristig nicht selbst obsolet macht? Denn was wird, wenn es dereinst keine grössere Sammlungsexpertise mehr braucht als nur die, eine Excel-Tabelle korrekt lesen zu können?

«Mindestens 95 Prozent unserer Werkzeugkiste kommen im Verlaufe eines Jahres nicht zum Einsatz, und doch bin ich froh, dass der Kreuzschlitzschraubenzieher vorhanden bleibt.»

Wahrscheinlich aber stammt die Richtlinie, Bücher nach ihrer Jahresperformance zu beurteilen, ohnehin nicht von den bibliophilen Angestellten, sondern aus irgendeinem Betriebsmanagement-Manual, das sich auf Bücher genauso gut wie auf Raviolibüchsen oder Verkehrskegel anwenden lässt.

Indes hab ich mich gefragt, wie es wohl bei mir zu Hause aussähe, wenn nach demselben Archivierungsautomatismus verfahren würde: Mindestens 95 Prozent unserer Werkzeugkiste kommen im Verlaufe eines Jahres nicht zum Einsatz, und doch bin ich froh, dass der Kreuzschlitzschraubenzieher vorhanden bleibt, auch wenn ich ihn erst im nächsten Jahr wieder brauche.

Haben wir nicht grad gesehen, wie doof es war, dass der Bund 2018 seine angeblich unwirtschaftlichen Pandemiereserven just vor der Corona-Krise auflöste, um sie dann mühsam wieder schnell aufstocken zu müssen? Darum mein Vorschlag, auch die Buchreserven bitte nicht allzu kurzsichtig zu handhaben.

Bleibt die Frage, was ich als einfacher Bibliotheksbenutzer an Möglichkeiten habe, etwas gegen die allzu kurze Halbwertszeit von Büchern zu tun. Das Einfachste ist natürlich dies: einmal pro Jahr all die Bücher ausleihen, von denen man findet, dass es sie weiterhin in der Bibliothek geben sollte.

Vielleicht könnte man sich ja nachbarschaftlich und ihn Ausleihgemeinschaften organisieren: Du nimmst das Hermann-Burger-Gesamtwerk für eine Woche zu dir, ich die Hannah-Villiger-Fotobände, damit sie nachher wieder für ein Jahr gesichert sind. Bibliotheksschutz als Graswurzelbewegung.

Fehler gefunden?Jetzt melden.