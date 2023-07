Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Bücherumzug mit Einkaufswägeli Erinnern Sie sich an die Zeit, als die Stadtbibliothek im Museumsgebäude war? Vor genau 20 Jahren zog sie an den Kirchplatz um. Sammlung Winterthur / Karin Briner

Symbolischer Umzug der Stadtbibliothek vom Museums- und Bibliotheksgebäude an den Kirchplatz, angeführt von Stadtpräsident Ernst Wohlwend und Stadtbibliothekar Rolf Weiss am 5.7.2003. Eines von rund 75’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Ida Erb / bildarchiv.winterthur.ch

Vor genau 20 Jahren, am 5. Juli 2003, zog die Stadtbibliothek aus dem Museums- und Bibliotheksgebäude an der Museumstrasse aus und in die Liegenschaften «Tösserhaus» und «Blumengarten» an der Oberen Kirchgasse ein.

Ausgestattet mit je einem Einkaufswägeli und angeführt durch zwei Trommler der Stadtjugendmusik, traten prominente Winterthurer Persönlichkeiten am Samstagmorgen zum symbolischen Bücherumzug an. Dieser führte vom Museumsplatz über die Stadthausstrasse durch die Marktgasse hin zum Eröffnungsfest auf dem Kirchplatz.

Die ersten Umzugspläne scheiterten

Bereits 1982/83 plante die Stadt einen Erweiterungsbau für die Stadtbibliothek an der Museumstrasse, wo sie seit 1916 untergebracht war. Nachdem das Projekt unter anderem wegen zu hoher Kosten gescheitert war, wurden das Casino, die Villa Jakobsbrunnen oder das Arch-Areal als mögliche neue Standorte geprüft. Ein anderer Plan war 1992 die Verlegung des Gewerbemuseums in die Liegenschaften «Tösserhaus» und «Blumengarten» und die Verschiebung der Naturwissenschaftlichen Sammlung ins heutige Gewerbemuseum, womit die Stadtbibliothek an der Museumstrasse mehr Raum erhalten hätte.

Nachdem auch dieses Projekt an der Urne gescheitert war, kam die Idee auf, anstelle des Gewerbemuseums die Stadtbibliothek und die Kreisbibliothek Altstadt an der Oberen Kirchgasse unterzubringen. Gut zehn Jahre später konnten mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher beim Einweihungsfest die neue Stadtbibliothek mitten in der Altstadt feiern.

