Kolumne Lomo – Bücherwand und Pflanzentreppe «Landbote»-Kolumnist Johannes Binotto stellt Bücher nicht ins Gestell, um sie zu lesen: «Bücher verbessern meiner Ansicht nach das Raumklima». David Herter

«Hast Du die alle gelesen?», fragen mich manchmal Leute, die bei der Zoom-Sitzung im Hintergrund meine prall gefüllten Büchergestelle sehen. Wenn ich dann jeweils verneine, tue ich das nicht etwa schamhaft, sondern durchaus enthusiastisch und antworte: «Stell Dir vor, es ist sogar noch schlimmer: Nicht nur, dass ich viele von diesen Büchern nicht gelesen habe, ich werde sie wohl auch bis an mein Lebensende nicht gelesen haben.»

Das finden jetzt wohl manche merkwürdig. Seltsam scheint meine Einstellung indes nur dann, wenn man davon ausgeht, dass Bücher gelesen werden sollten. Ich hingegen halte das für einen zwar verbreiteten, aber trotzdem fatalen Irrtum. Vielmehr würde ich vorschlagen, ein Bücherregal mal eher so anzuschauen, wie man eine Pflanzentreppe anschaut.

«Nur schon die Tatsache, was da alles an Potenzialen auf meinen Regalen steht, gibt mir bereits ein Gefühl von grenzenloser Freiheit.» Johannes Binotto

Wenn ich Pflanzen im Zimmer aufstelle, fragt mich auch niemand: «Und, machst Du auch selber Fotosynthese?» Und auch ob ich meinen Gummibaum zur Kautschukgewinnung verwende, werde ich nicht gefragt. Stattdessen findet man es ganz selbstverständlich, dass die Pflanzen einfach da sind, weil ich sie schön finde. Und entsprechend geht es mir auch mit Büchern.

So wie die Sukkulente auf dem Fenstersims, so verbessern meiner Ansicht nach auch Bücher im Gestell das Raumklima. Es ist schön zu wissen, dass ich mit nur einem Handgriff zusammen mit Alexander von Humboldt nach Südamerika reisen oder mit Marie Curie die Radioaktivität erforschen könnte – und dies notabene ohne dabei seekrank oder verstrahlt zu werden.

Bücher sind auf Papier gespeicherte und komprimierte fremde Gedanken und Erfahrungen, die ich nach Lust und Laune ins eigene Gehirn pflanzen kann – grad so wie in einem verrückten Science-Fiction-Film. Das finde ich als Möglichkeit bereits derart faszinierend, dass ich es oft gar nicht mal ausprobieren muss. Nur schon die Tatsache, was da alles an Potenzialen auf meinen Regalen steht, gibt mir bereits ein Gefühl von grenzenloser Freiheit.

Je mehr Bücher ich habe, umso weniger mache ich mir Sorgen, die Zeit zu vertrödeln. Denn alles lesen kann ich ja sowieso nicht, also mach ich das, wozu ich jetzt grad Lust hab: manchmal auch einfach nur auf dem Sofa liegen und meinen Garten mit all den schönen Büchern anschauen. Und dann zufrieden ein Nickerchen machen im Schatten all des Ungelesenen.

