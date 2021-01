Andres Ambühl heisst eigentlich … Infos einblenden

Andres Ambühl, aufgenommen im Sertigtal in Davos. Foto: Nicola Pitaro

… Andreas Ambühl. Genauso wie sein Vater. Aber beide werden nur Andres genannt. Der 1983 geborene Andres Junior hat zumindest in Eishockeykreisen einen weiteren (Spitz-)Namen: Büeli. Mit fünf Titeln (plus einem mit dem ZSC) ist der auf allen drei Stürmerpositionen einsetzbare Allrounder der erfolgreichste Davoser des Playoff-Zeitalters hinter den Von-Arx-Brüdern (je sechs Titel). «Büeli» ist auch beliebt, er gewann schon viermal den von den Fans aller Teams gewählten Most Popular Award. Mit 15 WM-Teilnahmen fehlt ihm eine zum Weltrekord Mathias Segers. (kk)