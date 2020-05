Theater- und Zirkusschule in Nöten – Bühnerei startet Hilferuf Eigentlich war ein schwungvoller Neustart geplant. Doch nun droht der Theater- und Akrobatikgruppe auf dem Lagerplatz eine harte Landung. Sie braucht dringend Geld. Till Hirsekorn

Zirkus- und Akrobatikkurse in der Bühnerei. Bei den letzten Proben kurz vor einer Premiere üben die jungen Artisten nochmals, wofür sie lange trainiert haben. Archivfoto: Marc Dahinden

Eine Crowdfunding-Kampagne hatte die neue Leitung der Bühnerei um Ramona Sieber, Christina Oertle und Alexandra Capaul zwar ohnehin geplant: Für einen frischen Neustart braucht es auch neues Material – und dafür einen Extra-Batzen, wie die drei in einem witzig gestalteten Video vorrechnen. Darin jonglieren sie schwungvoll mit den Zahlen: «Neue Matten, neuer Tanzboden, neuer Vorhang, der Boiler muss repariert und das Trapez ersetzt werden – «kling» – 5500 Franken.» Mit der neuen Heizung, die es im zehn Meter hohen Klinkerbau am Rande des Lagerplatzes braucht, summiert sich der Betrag auf insgesamt 25’000 Franken.

«Da die Unterstützung von Bund und Kanton alleine nicht reicht, braucht es jetzt dieses Crowdfunding mehr denn je!», schreibt das Bühnerei-Team auf seiner Website und startete am ersten Mai seinen Hilferuf.

Immer wieder am Kämpfen

Die Bühnerei bietet seit zehn Jahren schwerpunktmässig Zirkus- und Theaterkurse für Kinder und Jugendliche an. Aber auch Profi-Artistinnen und -Artisten trainieren dort. Der Verein finanziert sich grösstenteils über Kursbeiträge.



Vor ein paar Jahren bangte die Bühnerei bereits, wie lange sie noch am heutigen Standort bleiben könnte. Dort war einst ein Turm mit vollautomatischem Einparksystem geplant, was aber letztlich wegen des Schattenwurfs am Widerstand aus der Nachbarschaft scheiterte.

Mit ihren Kursen kann die Bühnerei wegen des Lockdown voraussichtlich erst wieder Mitte Juni starten. Beim Crowdfunding haben die Macherinnen bereits mehr als einen einfachen Salto hingelegt: In zwei Tagen kamen bereits rund 13’000 Franken zusammen – von Kleinspenden von 20 Franken für ein Bühnerei-Abzeichen bis 500 Franken, mit denen man die Halle für einen halben Tag mieten kann.