Arbeiter verletzt sich bei Unfall schwer

Kurz nach 8.30 Uhr waren Arbeiter am Dienstag auf der Grossbaustelle «The Circle» am Butzenbüelring in Kloten damit beschäftigt, mit Hilfe eines grossen Baustellenkrans Paletten mit Dämmungsmaterialrollen von einem Ort zu anderen zu hieven. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, löste sich dabei aus noch ungeklärten Gründen die Ladung von der Kette des Lastkrans und fiel mehrere Meter zu Boden.

Ein sich zufällig dort aufhaltender Arbeiter wurde von der herabfallenden Ladung getroffen und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Die Ursache des Unfalls wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie die zuständige Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. (mst)