Award für den Flughafen

Diese Auszeichnung geht bereits zum 15. Mal nach Kloten. Die Konkurrenten in der Kategorie mit Zürich waren Amsterdam, Barcelona, Hamburg, Lissabon, London/Heathrow, München, Paris/Charles de Gaulle, Prishtina und Moskau/Sheremetyevo.

Begründet wird die Preisverleihung mit Kundenfreundlichkeit und die Erfüllung genereller Qualitätsstandards.Kriterien der Bewertung waren unter anderem die Kundenzufriedenheit sowie generelle Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen.

Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, lobt die Zusammenarbeit zwischen der Flughafenbetreiberin und deren Partnerfirmen: «Der Preis steht für alle Unternehmen am Flughafen Zürich, denn sie alle tragen zur hohen Qualität unseres Flughafens bei.»

Der World Travel Award wird seit 1993 von dem in London ansässigen Medienhaus World Travel Awards Ltd. in der Reise- und Tourismusbranche vergeben. Die Platzierungen resultieren aus den über das Internet erfassten Stimmabgaben von Reiseexperten und der breiten Öffentlichkeit. (red)