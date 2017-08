Der Alltag im Alterszentrum ist vielseitig

Die Mitarbeitenden des Alterszentrums Embrachertal berichteten am Tag der offenen Tür über ihre Arbeit und die Bewohner erzählten, wie ihr Leben aussieht. Mathijs Broekema, Leiter der Wohngruppe 4, informierte über das Innenleben des Zentrums und die Arbeitsplätze.

Zuerst führte er die Besucher in die Wäscherei mit hellen Arbeitsräumen. Die zwei Indus­triewaschmaschinen laufen an sieben Tagen in der Woche, um die rund 1100 Kilogramm Wäsche zu bewältigen. Die Berufswäsche der Pflege und Betreuung geschieht extern. «Der Hausdienst kümmert sich um die Reinigung der Bewohnerzimmer und die Dekoration», verriet Mitarbeiterin Anna Giovaniello.

Spitex hat sich im Alterszentrum eingemietet

Nächster Programmpunkt auf der Führung: die Spitex und die Küche. In jedem Arbeitsbereich hingen Plakate mit einer Fülle an Informationen und Zahlen. Die Spitex, geführt als eigenständiger Verein mit 27 Mitarbeitern, ist im Alterszentrum eingemietet. Sie deckt den Bedarf der rund 17 600 Einwohner im Embrachertal ab.

Im Fitnessraum führte die Bewegungsfachfrau Ilona Jenni vor, wie sie mit den Bewohnern an deren Koordination arbeitet sowie Übungen durchführt, um die Muskulatur zu erhalten. In der Gartenanlage geniessen die Menschen die Natur. Geplant ist, dass die Anlage im Frühjahr 2018 zu einem generationenübergreifenden Treffpunkt ausgebaut wird. Jeden Sonntag findet zudem ein Gottesdienst statt. Dabei wird immer zwischen einem katholischen und einem reformierten Pfarrer abgewechselt.

Das im Jahre 2010 erweiterte Zentrum bietet Wohnmöglichkeit für derzeit 20 Männer und 56 Frauen. Jeder Bewohner verfügt über ein Einzelzimmer mit Dusche und Toilette. Zum Wohnkomplex gehören zudem zwölf Alterswohnungen. «Für die Alterswohnungen gibt es eine lange Warteliste, im Gegensatz zu den Zimmern im Alterszentrum», führt Zentrumsleiter RobertBoetschi aus.

Die Hälfte der Bewohner kommt aus dem Spital

«Rund die Hälfte der Bewohner kommen aus dem Spital für einen begrenzten Aufenthalt zu uns», klärt der Zentrumsleiter auf. Dieser erste Aufenthalt nehme den Menschen die Angst vor einem definitiven Einzug. «Sie lernen das Alterszentrum von innen kennen, schliessen Kontakt mit den Mitarbeitenden und verlieren so ihre Schwellenangst.»

Die Bewohnerin Christina Stanger konnte sich früher nicht vorstellen, einst im Alterszentrum zu leben. Erst nach einem zweiwöchigen Ferienaufenthalt legte sie ihre Scheu ab und ergriff die Gelegenheit, als sich die Möglichkeit zum Bezug eines Zimmers mit Balkon ergab. «Der Balkon war ein wichtiges Kriterium, dass ich den Einzug wagte», sagt die 83-Jährige. Heute freut sie sich über ihr Zuhause. Sie macht bei Aktivitäten mit, wie zum Beispiel dem Gedächtnistraining, und hilft im Küchendienst.

Ausserdem schätzt die alte Dame, dass sie WLAN-Zugang hat. «Ich besitze einen Laptop und ein Tablet und liebe es, online Zeitungen zu lesen und auf diese Weise zu kommunizieren.» Was sie nebst der guten Infrastruktur schätzt, ist die Freundlichkeit der Mitarbeitenden. «Das Pflegepersonal ist freundlich, aufmerksam und geht auf unsere Bedürfnisse ein. Hier fühle ich mich gut aufgehoben.» (Zürcher Regionalzeitungen)