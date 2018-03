Die Musik als spirituelle Disziplin

Die Passionszeit bietet die Gelegenheit zur Kontemplation. Das Gründonnerstagskonzert in der reformierten Kirche Eglisau bot dies in einer besonderen Form an. Der Zürcher Pianist und Komponist Nik Bärtsch war der musikalische Gast – und nahm seine Zuhörerschaft mit auf eine einstündige meditative Klangreise, in der Rhythmus, Wiederholung, Veränderung fliessend ineinandergriffen, die Töne gleichzeitig spärlich und ausschweifend waren, immer wieder unterstrichen und ergänzt von Soundeffekten, die der Musiker an den Saiten manuell vornahm. «Module» hiessen seine Stücke und wie Suiten hatten sie einfach nur Nummern. Und weil die Module modular seien, also ein Teil fix und ein Teil frei zur Improvisation stehe, könne er jedes Konzert anders erleben, sagte Bärtsch. «Trotzdem hat jedes Stück eine Form und eine Persönlichkeit, die es zu respektieren gilt.»

Erneuerung und Meditation

Die Kirche noch in der Halbdunkelheit des Abends, die Töne, die eine mediative Wirkung ausübten – es war ein Erlebnis für die rund 80 Besucher. Pfarrer Anderes Weber, der den Zürcher Pianisten eingeladen hatte, sah in dessen Musik ein Aushalten und Weitermachen, «entleert, um wieder gefüllt zu werden mit wundersam Neuen». Nik Bärtsch legte Wert darauf, in den Klängen ein Erneuern zu betonen: «Es war mir wichtig, dass das rüberkommt – der lange Weg, und dass etwas wächst und sich entwickelt und dann eine Art Frühling eintritt.» Trotz seiner Improvisationen müsse grundsätzlich die grosse Dramaturgie bestehen bleiben. «Es ist wie beim Theater, wo man bis zum Schluss bei der Geschichte bleiben will.»

Nik Bärtsch, der mit dem Zen-Funk Quartett Ronin und der akustischen Formation Mobile gleich zwei Bands hat und seit Jahren die japanische Kampfkunst Aikido praktiziert, sieht die Musik selber als eine spirituelle Disziplin, die er mit Kampfkunst vergleicht. «Die Art vom Spielen und vom Trainieren – das ist ein spirituelles Leben an sich.» Für ihn sei das zentral an seinen Kompositionen.» Er gibt auch zu, dass seine Musik gut in den kirchlichen Rahmen passt, also einen Ort «wo Konzentration, Fokus, Meditation aber Freude eine Rolle spielt.» Dieses Spirituellmeditative unterstreichen seine Soundeffekte, die oft eine orientalische Noten haben. «Es ist eine Technik, die ich entwickelt habe, es wird perkussiver und ist näher an diesen rituellen Traditionen.»

Aussagekraft in der Deutungsfreiheit

Es war all das und die Deutungsfreiheit der Musik, welche die Besucher ansprach. Eine Eglisauerin sagte nach dem Auftritt: «Ich finde es passt sehr gut in diese Zeit hinein. Ich habe eine Art Maschinenmässigkeit herausgehört, die aber auch zum Sprachrhythmus passt.» Auch in den Sinn käme ihr die Natur. «Es tönte gelegentlich wie ein Gewitter mit Blitz und Regen. Es hatte auf jeden Fall viel Aussagekraft.» Ihre Kollegin fügte hinzu: «Ich war fasziniert von der Musik und auch vom Pianisten als Mensch. Ich muss an Konzerten vorne sitzen und alles sehen, weil bei mir vieles auch über das Auge geht und ich das Ganze wahrnehmen will.» Und ein Eglisauer fand: «Ich habe ihn noch nie solo gehört. Es war fantastisch. Mediativ-melancholisch, der Rhythmus bei den Wechseln manchmal ungewohnt, einfach nicht vergleichbar. (Zürcher Unterländer)