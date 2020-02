Einbrecher verwüsten Tankstellenshop

Um 3.19 Uhr fuhren drei unbekannte Männer an der Industriestrasse 2 in Embrach mit einem Personenwagen, den sie kurz zu vor in der Nähe des Tatorts gestohlen hatten, rückwärts in die Glasschiebetüre des Coop Pronto-Tankstellenshops.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, gelangten die Täter durch die zerstörte Türe ins Innere des Shops. Dort rissen sie ebenfalls mit Hilfe des gestohlenen Fahrzeugs den Tresor aus seiner Verankerung. Danach flüchteten die Männer mit dem Auto – und dem Tresor – in unbekannte Richtung.

Die drei Täter waren vermummt. Bild: pd / Kantonspolizei Zürich

Bei dem Einbruchdiebstahl erbeuteten die Täter einige tausend Franken und verursachten einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Signalement: Alle drei Männer waren vermummt, zwei trugen Skimützen und einer eine Baseballkappe.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Vorfall machen können oder denen ein grauer Subaru Forester mit kaputtem Heck auffällt, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, zu melden. (mst)