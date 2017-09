Flugzeug muss notlanden

In der Nacht auf Freitag dürften laute Triebwerke manch einen Anwohner des Flughafens aufgeweckt haben. Der Grund war ein Ernsthafter. Gegen 2.40 Uhr musste eine A330 der Turkish Airlines, die von New York nach Antalya unterwegs war, in Kloten einen Zwischenhalt einlegen. An Bord hatte es einen medizinischen Notfall gegeben, wie der «Tagesanzeiger» schreibt.

Worum es sich genau handelte und was mit der betroffenen Person geschah, dazu habe Flughafensprecherin Sonja Zöchling nichts bekannt gegeben. Nach knapp zwei Stunden, kurz vor halb fünf, hob das Flugzeug aber wieder ab und setzte seinen Flug fort. (Zürcher Regionalzeitungen)