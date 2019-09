«Gute Teams finden einen Weg»

Zwei Siege, zwei Niederlagen, 5 Punkte - das ist die Bilanz des EHC Kloten nach vier Partien in der Swiss-League-Saison 2019/20. Es sind nicht die Werte eines Spitzenteams. Und sie erfüllen auch nicht die Erwartungen und Ansprüche, die man im Verein hat. So gerade noch knapp auf einem Playoff-Platz zu stehen, ist ein bisschen wenig.

Und definitiv zu wenig ist, was nach diesem 4:6 (1:1, 2:3, 1:2) gegen Ajoie in der Heimbilanz steht. Denn zum letzten Mal vor eigenem Publikum siegte Kloten am 1. Februar dieses Jahres. Der Gegner hiess Thurgau, der Erfolg kam im Penaltyschiessen zustande (4:3). Der letzte Dreier liegt noch weiter zurück. 5:1 besiegte Kloten am 29. Januar die EVZ Academy. Die Heimniederlagen danach: Zuerst in der Qualifikation gegen Langenthal eine, danach im Playoff gegen Langenthal zwei (ohne einen Torerfolg); in der neuen Saison folgte das 1:3 gegen Visp und der Nuller gegen Ajoie. Dazu kommt das 0:3 im Cup gegen die SCRJ Lakers. Das sind sechs Misserfolge in Serie. Nimmt man noch das letzte Testspiel gegen Frankfurt hinzu, dann sind es sieben. Heimstärke sieht anders aus.

Dem gegenüber steht: Die Entwicklung oder das Gesamtbild des Teams weisen einen leicht positiven Trend aus. Die Mannschaft hat sich gesteigert. Die Triple-F-Linie (Figren, Faille, Forget) kreierte gegen Ajoie nicht nur, sie produzierte zwei Tore, Figren und Forget trafen erstmals für Kloten. Das Powerplay war zweimal erfolgreich, das Boxplay war schon die gesamte Saison gut. 79 Sekunden hielt Kloten in doppelter Unterzahl die Null.

«Den Fokus verloren»

Und kassierte 27 Sekunden später in einfacher Unterzahl das 3:3. Die Strafe, die Kloten in doppelte Unterzahl versetzt hatte, erhitzte die Gemüter. Nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Eis. Trainer Per Hanberg meinte, «dass wir da den Fokus verloren haben. Dass nur elf Sekunden nach der Strafe gegen Ajoies Lauper (und dem Bully in Ajoies Zone) Jonathan Hazen das 4:3 für die Pruntruter schiessen durfte, belegt die Aussage des Schweden. Seine Besten waren auf dem Eis, Grossniklaus und Figren aber liessen sich von Hazen erwischen. Hazen kam auf zwei Tore, Devos, der andere starke Kanadier, auf den wichtigen Treffer zum 5:3.

«Wir wussten, dass wir gegen eine starke Mannschaft mit zwei starken Ausländern spielen», sagte Hanberg. «Wir haben ihnen zwei, drei Goals geschenkt, das ist einfach zu viel.» Gesündigt hat in dieser Hinsicht der erste Block mit Faille, der das 1:1 und das Shorthand-Goal zum 3:4 zuliess. Gesündigt aber haben auch jene, die vor dem 3:5 in der eigenen Zone den Puck hin- und herschoben wie eine heisse Kartoffel. Goalie Dominic Nyffeler hat für Kloten schon besser gehalten als im ersten Match gegen den Club, für den er in den zwei Saisons zuvor gespielt hat.

Zwei Penaltys verschossen

Und gesündigt hat Kloten auch in einer Spezialdisziplin, dem Penaltyschuss. Nach acht Minuten brachte Marco Lehmann einen Versuch nicht an Tim Wolf vorbei. Es wäre das 2:0 gewesen. Nach exakt 55:53 (gefoult worden war Tim Grossniklaus) trat Dominic Forget zum Penalty an. Der Puck landete nicht zum 5:5 im Netz, sondern in Wolfs Fanghandschuh.

Kloten hatte trotz des 3:5-Rückstandes Chancen, zu punkten. «Gute Teams finden einen Weg, um zu siegen», sagte Hanberg. Und er musste eingestehen: «Ajoie war besser. Jemand muss aufstehen, seine Leaderqualitäten zeigen. Das kann ein Feldspieler sein, aber auch ein Torhüter.» Er habe den Eindruck, dass sein Team im Training besser spiele als im Match. Das muss ändern. Nicht nur bei den Spielern. «Auch ich muss besser werden.» Das nächste Mal spielt Kloten am Mittwoch in Winterthur. Also auswärts.