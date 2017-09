Hier plätschert eine Perle

Möglichst unverbaut, naturnah und ungestört: So sollte ein Fluss gemäss WWF im Idealfall sein. In der dicht besiedelten Schweiz sieht die Realität aber anders aus. So sind über 90 Prozent der ursprünglichen Auengebiete des Landes verschwunden und fast zwei Drittel der Fischarten und Wasserpflanzen stehen heute auf der Roten Liste der bedrohten Arten, schreibt die Umweltorganisation in einer aktuellen Broschüre.

Dennoch gibt es sie, die besonders wertvollen Flusslandschaften und Uferbereiche mit Auen und wild wuchernder Natur. Die schönsten, wertvollsten und schützenswertesten Bäche und Flüsse der Schweiz listet der WWF nun als eigentliche «Gewässerperlen» auf. Die Sammlung dieser schönsten fliessenden Bijous ist auf Basis einer Studie zum Gesundheitszustand der Schweizer Gewässer entstanden und umfasst 64 Schweizer Flüsse.

Die Töss ist auf der höchsten von fünf «Wertstufen»

Als eigentliche Perle definiert wird auch die Töss. Allerdings nur auf den letzten Kilometern vor ihrer Mündung in den Rhein bei der Tössegg. Das friedlich dahinplätschernde Flüsschen ist zugleich die einzige solche «Perle» im Kanton Zürich, was auf den besonderen Stellenwert hindeutet. Denn allzu oft sind die Wasserläufe gerade in der Region Zürich nach früheren Korrekturen begradigt und verbaut oder durch Wasserkraftwerke gestaut sowie im Uferbereich mit Bauten zugepflastert worden.

Auch Sihl, Glatt und Limmat sind unter die Lupe genommen worden. Aber diese grösseren und bekannteren Zürcher Flüsse werden auf einer fünfstufigen Skala weitgehend «nur» als mässig wertvoll (Stufe 2) oder wertvoll (Stufe 3) eingestuft. Währenddessen gilt die Thur im Kanton Zürich als sehr wertvolles Fliessgewässer (Stufe 4).

Bereits wird der namensgebende Fluss für den östlichen Nachbarkanton jedoch als «Perlenkandidat» gehandelt. Dort im Thurgau gibt es, wie auch im Kanton Schaffhausen, bislang keinerlei vom WWF als Perlen bezeichnete Fliessgewässer wie der «äusserst wertvolle» Unterlauf der Töss (Stufe 5) zwischen Rorbas, Freienstein-Teufen und der Tössegg.

Wilde Flusslandschaft vor der Haustüre der Flughafenregion

Auf ihren letzten Kilometern versteckt sich die Töss an Stellen, die kaum zugänglich sind. Mancherorts wähnt man sich meilenweit von der Zivilisation entfernt, irgendwo in der Wildnis.

Wer einen Blick auf den idyllischen Unterlauf erhaschen möchte, folgt bequem den Wanderwegen zur Tössegg. Etwas wilder und felsiger zeigt sich das Gewässer oberhalb von Freienstein. Will man direkt ans Wasser gelangen oder zumindest einen Blick auf den Fluss erhaschen, führen da oft nur Trampelpfade weiter. Das Terrain neben der Bahnlinie und der Hauptstrasse nach Pfungen fällt hier steil ab. Bis zu 40 Meter hohe Felswände ragen an den Kehren des Flusses empor. Allerdings merken die Automobilisten und Zugpassagiere davon nichts, da dichter Wald die Sicht auf die Töss verdeckt.

Auf einem nahen Hof warnt der Bauer vor den steil abfallenden Ufern in diesem Bereich und erzählt, dass hier auch schon mal ganze Flurwege abgerutscht seien. Dass dieser Abschnitt der Töss genau genommen nicht zum «Perlen»-Abschnitt gehört, erklärt sich mit der Belastung des Gebiets durch die Jagdschiessanlage Au des Kantons auf der Embracher Seite sowie mit Verbauungen des Gewässers zur Stromproduktion in Freienstein. Denn die wahren Gewässerperlen, wie sie der WWF definiert, sind die letzten nicht oder praktisch nicht vom Menschen veränderten oder beeinträchtigten Flussläufe der Schweiz.

Die längste Perlenschnur fliessender Art ist übrigens die Sense mit einem Abschnitt von 40 Kilometern an der Grenze zwischen den Kantonen Freiburg und Bern. Sie sei eine «absolute Ausnahme» und bereits 2011 in einer internationalen Studie als «wertvollster Alpenfluss» bezeichnet worden, heisst es in der WWF-Broschüre.

Zu den weiteren Perlen gehören auch der «Gran Canyon der Schweiz» – der Vorderrhein, der Rein da Sumvitg auf der Greinahochebene oder etwa der Doubs im Jura. Das erklärte Ziel des WWF ist es, all diese besonders wertvollen Gewässer künftig besser zu schützen und langfristig in ihrer Natürlichkeit zu erhalten.

(Zürcher Regionalzeitungen)