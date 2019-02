Innert einer Woche 36 Katzen beschlagnahmt

Eine ungewöhnlich grosse Zahl an Tierfindlingen hat die Website der Schweizerischen Tiermeldezentrale (STMZ) letzte Woche verzeichnet: 36 Katzen – und alle stammen aus der Gemeinde Lufingen. Sie wurden zwischen dem 23. und 28. Januar gemeldet. Der Finder: das Veterinäramt des Kantons Zürich. Es verzeichnet allein für den 23. Januar ganze 27 Katzen und Kater. Am 24. und 25. waren es weitere je vier Tiere, am 28. nochmals drei.

Das Veterinäramt hält fest, dass es sich um eine «entgleiste Katzenhaltung» handelt, die aufgrund einer Meldung letzte Woche geräumt wurde. Die Katzen seien vorsorglich beschlagnahmt worden. «Bei einer entgleisten Tierhaltung ist die Halterin oder der Halter meist überfordert und nicht mehr in der Lage, für das Wohlergehen der Tiere zu sorgen», hält Kommunikationsverantwortliche Mona Neidhart fest. «So können sich die Tiere häufig unkontrolliert vermehren, teilweise sind sie unterernährt, von Parasiten befallen, krank oder gar verwildert.»

Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, nennt das Veterinäramt jedoch keine Details zu den Umständen und zum Gesundheitszustand der Katzen.

Büsis sind beim Tierarzt

Das Veterinäramt handelt jeweils, wenn Tiere nicht richtig gehalten oder nicht richtig versorgt werden. Das sei in Lufingen der Fall gewesen, teilt Neidhart weiter mit. Doch was geschieht mit den Tieren in einem solchen Fall?

Nach der Beschlagnahmung werden sie zuallererst tierärztlich untersucht und versorgt und danach vorläufig in geeigneten Einrichtungen untergebracht. Im Rahmen des weiteren Verfahrens wird dann abgeklärt, ob die Person in der Lage ist, die vorsorglich beschlagnahmten Tiere zu halten – und wenn ja, unter welchen Bedingungen. «Dabei spielen unter anderem Aspekte wie die Tierzahlbegrenzung, Kastrationspflicht oder die Registrierungspflicht mittels Mikrochip mit», erklärt Neidhart.

Während des laufenden Verfahrens habe die Besitzerin oder der Besitzer jederzeit die Möglichkeit, auf die vorsorglich beschlagnahmten Tiere zu verzichten. Sobald eine solche Verzichtserklärung vorliegt, werden die Tiere wenn immer möglich weiterplatziert. Allenfalls müssen die Tiere jedoch definitiv beschlagnahmt werden. Sofern die Besitzerin, der Besitzer dagegen keine Rechtsmittel ergreift, werden die beschlagnahmten Tiere ebenfalls weitervermittelt. (Zürcher Unterländer)