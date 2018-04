Kleiner blaue Traktor erlebt Abenteuer

Der kleine blaue Traktor bricht zu neuen Taten auf. Er, der im ersten Band an einem Traktorenrennen mitmachen durfte, ist diesmal «zünftig» untwegs. Er darf nämlich am Zürcher Sechseläuten als Held des Tages mit den Zünften mitfahren. Was der kleine blaue Traktor dabei erlebt, erzählt die Nürensdorfer Autorin Béatrice Stössel in ihrem zweiten Band «Der kleine blaue Traktor ist zünftig unterwegs».

Schon als Neunjährigeam Umzug mit dabei

Gab zum ersten Buch ihr damals achtjähriger Enkel Marc den Anstoss, inspirierte sie diesmal das Sechseläuten für das zweite Werk. «Ich bin seit über fünfzig Jahren mit dem Sechseläuten tief verbunden, weil mich der Brauch und die Festivitäten drumherum faszinieren», sagt die 73-Jährige.

Ihre Verbundenheit mit dem Sechseläuten dokumentiert die Nürensdorfer Autorin mit einem Foto im Buch, das sie als neunjähriges Mädchen im Rokoko-Kostüm zeigt. Der Umzug und schliesslich das Verbrennen des Bööggs, ist ein Grossereignis, welches jedes Jahr Zehntausende von Zuschauern nach Zürich lockt. In Stössels Erzählung fährt der kleine blaue Traktor ganz vorne mit.

Die Geschichte mit dem kleinen Traktor ist frei erfunden, jedoch ins traditionsreiche Fest eingebettet. Illustriert hat die Erzählung, wie beim Buch zuvor schon, die 22-jährige Sandrina Haug. Die Künstlerin fängt in ihren Zeichnungen die Umgebung authentisch und glaubwürdig ein. Liebevolle Details, die es zu entdecken gibt, beleben die Szenen. «Sandrina Haugs Zeichnungen tragen viel dazu bei, den Kindern das Sechseläuten näher zu bringen», sagt Stössel. «Sie gibt der Erzählung ihre eigene Handschrift.»

Die pensionierte Unternehmensberaterin war rund eineinhalb Jahre mit den Texten zum Buch beschäftigt. Die anschliessende Zusage von Sandrina Haug zur Zusammenarbeit hat die Nürensdorferin gefreut. «Ich war sehr glücklich, denn die junge Künstlerin spricht mit den fantasievollen Illustrationen Kinder und Erwachsene gleichermassen an», schwärmt sie. Die herzige Kindergeschichte richtet sich an Buben und Mädchen die bereits selber lesen können.

Kindern alte Bräuche erklären und näher bringen

Beim ersten Buch erfuhr Béatrice Stössel wie schwierig es ist, einen Verlag zu finden. Statt ihre Energie in die Suche eines solchen zu stecken, gründete sie kurzerhand ihren eigenen Buchverlag, den Bestbook Verlag. Mit Verve übernahm sie die Vermarktung in Eigenregie. Die erste Geschichte vom kleinen blauen Traktor kam gut an und erscheint als Zweitauflage.

«Ich finde es wichtig, der jungen Generation alte Bräuche zu erklären und näher zu bringen.»Sandrina Haug

«Meines Wissens gibt es nur ein einziges Kinderbuch aus dem Jahre 1964, das Kindern Geschichten vom Sechseläuten erzählt», erläutert sie. «Ich finde es wichtig, der jungen Generation alte Bräuche zu erklären und näher zu bringen. Derzeit klappert sie mit einem blauen Reisekoffer die Zunfthäuser in Zürich ab. «Dort finde ich Abnehmer und hoffe, die Erzählung wird auch Kinder erreichen, denen das Sechseläuten noch fremd ist», sagt sie.

Am Tag, an dem der Winter dann ausgetrieben wurde, weilte Béatrice Stössel selbstverständlich in Zürich am Fest. «Schade, dass ich nicht zugleich in Zürich und Bassersdorf sein konnte, wo es auch eine Feier gab», bedauert die Nürensdorferin. (Zürcher Regionalzeitungen)