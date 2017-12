Neubau für Klinik Schlosstal kostet über 60 Millionen

Bereits 2015 war das Siegerprojekt für den Neubau ausgewählt worden. Nun beantragt der Zürcher Regierungsrat dem Kantonsrat einen Objektkredit von rund 65,5 Millionen Franken, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Der Ersatz- und Ergänzungsbau wird Platz für 124 Betten bieten.

Tele Top berichtete schon 2015 über den Erweiterungsbau (Quelle: Youtube)

Sagt der Kantonsrat Ja zum Objektkredit, soll Ende 2019 mit dem Bau begonnen werden. Inbetriebnahme ist voraussichtlich im Oktober 2022. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die ipw den Standort Embrach, der nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und saniert werden müsste, mit seinen stationären Plätzen aufheben. Mit der Konzentration an einem Standort verspricht sich die ipw zudem, Doppelspurigkeiten zu vermeiden.

Stationäre Behandlungsplätze sind knapp

Insgesamt stehen in Winterthur dann 234 Betten zur Verfügung. Das sind acht mehr, als die ipw heute in Embrach und Winterthur hat. Der leichte Ausbau trage dem Umstand Rechnung, dass das Angebot an stationären psychiatrischen Behandlungsplätzen im Kanton Zürich bereits heute knapp sei, heisst es weiter.

Die Investitionen in die Infrastruktur muss die ipw selber refinanzieren. Die Klinik ist für die psychiatrische Versorgung der Regionen Winterthur und Zürcher Unterland verantwortlich. (mcp/sda)