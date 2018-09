Neue Gemäuer für Maler und Gipser

Das Maler- und das Gipsergewerbe der Schweiz rüsten sich für den technischen und gesellschaftlichen Wandel: An der Grindelstrasse in Wallisellen entsteht ein neues Gebäude, in dem ab dem Schuljahr 2021/22 Gipserlernenden der Deutschschweiz und des Kantons Jura sowie Zürcher Malerlernenden und den sich Weiterbildenden beider Berufe eine moderne Infrastruktur zur Verfügung steht.

Das alte Verbandsgebäude gleich nebenan wird zudem saniert und wird Teil des neuen Ausbildungs- und Dienstleistungszentrums. Das Gebäude wird Werkstätten, Büros, Verpflegung, Schulungs-, Gäste- und Lehrerzimmer beherbergen.

Maximal gestattete Ausnutzung

«Unsere jungen Berufsleute sollen mit Stolz auf ihr Verbands­gebäude schauen dürfen», sagte Mario Freda, der Zentralpräsident des SMGV, an der gestrigen Grundsteinlegung, an der eine Zeitkapsel mit Dokumenten und Materialien vergraben wurde. Bruno Sauter, der Chef des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit, betonte, dass nicht nur die «hippen» Start-ups und ETH-Spin-offs wichtig seien für den Wirtschaftsstandort, sondern auch die Baubranche. Sie sorge für eine Wertschöpfungskette von der Planung über die Ausführung bis zu Betrieb und Unterhalt. Peter Spörri, der Gemeindepräsident von Wallisellen, freut sich, dass «die Kreativen am Bau künftig vermehrt in unserer Gemeinde ausgebildet werden».

Für das Bauprojekt gab es im Vorfeld drei Varianten: «Mini», bei der nur das alte Verbandsgebäude saniert würde, «Midi», bei der es einen Neubau gegeben hätte, und «Maxi», die identisch war mit «Midi», jedoch mit dem Unterschied, dass dabei die baulichen Möglichkeiten bis zur maximal gestatteten Ausnutzung ausgeschöpft würden.

Auf Basis verschiedener Analysen hatten sich die Delegierten des SMGV im Dezember 2015 dann für die «Maxi»-Variante entschieden. Die Kosten für den Um- und Neubau des Ausbildungs- und Dienstleistungszentrums belaufen sich laut Eigenangaben auf 31 Millionen Franken.

(Zürcher Unterländer)