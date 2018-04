Neuer Sportplatz sorgt für Ärger

Nicht zum Aushalten sei es, klagen Anwohner aus dem Bassersdorfer Bodenacherquartier. Seit dort das neue Primarschulhaus Chrüzacher eröffnet wurde, sehen sie sich ihrer Ruhe beraubt.

«Wir sind nicht gegen das Schulhaus und haben auch nichts gegen die Kinder», sagt ein Anwohner, der von seinem Wohnzimmer direkt auf die neue Schulanlage blickt.

«Wir sind nicht gegen das Schulhaus und haben auch nichts gegen die Kinder»



Weil er nicht schikaniert werden will, möchte er seinen Namen nicht in der Zeitung sehen. Es sei der Freizeitlärm, der ihm sowie vielen Miteigentümern zweier Wohnblocks am Hinteracherweg ziemlich stark zu schaffen mache.

Darunter ist auch eine Familie mit einem Kleinkind, das an den Wochenenden über Mittag und abends am Schlafen gehindert werde, wenn ständig Musik und Geschrei herrschten sowie Bälle ans Gitter knallten.

Verbot wird missachtet

Zwar sei ein Verbot beschildert, welches das Abspielen von Musik aus Lautsprchern untersage, aber daran halte sich oft keiner. Man habe sich bereits mehrfach an die Behörden gewandt, sei dort an die Polizei verwiesen worden, welche die Ordnung auf der Anlage durchsetzen müsse. Wenn Patrouillen vorbeikämen, sei jeweils kurz Ruhe, doch das Problem wiederhole sich, eine Besserung sei nicht in Sicht.

«Wir fühlen uns nicht ernst genommen»



«Wir fühlen uns nicht ernst genommen», tönt es aus den betroffenen Häusern. «Für uns war das so nicht vorhersehbar», beklagt sich einer der Anwohner, der selber einmal bei der Polizei tätig war.

Das Schulareal erstreckt sich über rund 140 Meter und liegt direkt hinter dem Erdwall an der Zürichstrasse, wo der Verkehr von und nach Wallisellen vorbei rollt.

Unmittelbar an der Grundstücksgrenze der Wohneigentümer, direkt vor den Sitzplätzen und Balkonen, hatte die Gemeinde Bassersdorf 2017 im Zuge des Schulhausbaus einen roten Allwetterplatz hingebaut. Daneben erstreckt sich eine Spielwiese, die im Gegensatz zum Hartplatz aber nur wenig genutzt werde.

Gemeiderat hält sich bedeckt

Im Gemeinderat ist Richard Dunkel (parteilos) mit der Angelegenheit betraut worden. Im vergangenen Dezember hatte er sich mit den unzufriedenen Nachbarn des Schulhauses getroffen. Deren Forderungen habe er aufgenommen und im Gemeinderat besprochen.

Kürzlich habe die Exekutive einen Beschluss dazu gefasst. Was die Politik nun aber genau zu tun gedenke, verrät Dunkel noch nicht. «Anfang Mai werden wir die Anwohner zuerst persönlich informieren.» Einer der Betroffenen gibt zu bedenken: «Wir hatten auch für das Schulhausprojekt gestimmt.»

«Anfang Mai werden wir die Anwohner persönlich informieren.»



Sie hätten aber nie damit gerechnet, dass der Hartplatz am Ende ständig der ganzen Öffentlichkeit zur Benutzung offenstehen werde. An manchen Wochenende würden sich seit einem Jahr, als das Schulhaus fertiggestellt wurde, bis zu 40 Personen – Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene – auf dem Areal tummeln.

Die Benützung der Anlage steht tatsächlich allen offen, eine besondere zeitliche Eingrenzung der Hartplatzbenützung gibt es im Schulhaus Chrüzacher im Gegensatz zu Schulanlagen in anderen Gemeinden nicht.

Es gilt, was in der Polizeiverordnung der Gemeinde steht. Und da sind mehrere Dinge gleichzeitig vermerkt. Einerseits heisst es da: «Die Nachtruhe dauert von 22 Uhr bis 7 Uhr.» Andererseits steht aber auch: «Dem Erholungsbedürfnis der Bevölkerung ist werktags von 12 bis 13 Uhr und ab 19 Uhr bis zum Beginn der Nachtruhe Rechnung zu tragen.»

Ab wann gilt etwas als unzumutbar?



Wer beispielsweise Rasenmähen möchte, muss sich an gewisse zeitliche Einschränkungen halten, die etwa an Wochenenden schärfere Regeln vorsehen. Nicht so bei den Freizeitkickern und Basketballern im Quartier.

Unter dem Titel Freizeit und Hobby sagt die lokale Polizeiverordnung lediglich: «Im Freien sind Kegeln, Tennis, Boccia, Minigolf und ähnliche Spiele so zu betreiben, dass Drittpersonen durch den Lärm nicht belästigt werden.» Und das ist offenkundig der Fall. Aber ab wann genau gilt etwas als unzumutbare Belästigung?

Pauschale Einschätzung unmöglich

Beim Hauseigentümerverband (HEV) heisst es auf Anfrage, dass es immer wieder zu solchen Fällen komme. Allerdings sei eine pauschale Einschätzung meist nicht möglich.

Denn die Lärmschutzverordnung des Bundes kenne bei solch «untechnischem Alltagslärm» keine konkreten Belastungsgrenzwerte. Das bedeutet, dass immer eine Einzelfallbeurteilung vorgenommen werden müsse.

Am einfachsten wäre es, eine einvernehmliche Lösung mit den Behörden zu finden und etwa die Nutzungszeiten in einer Nutzungsordnung genauer zu regeln, raten die HEV-Juristen.

Falls alles nichts nützt, müssten die betroffenen Eigentümer ihr Recht auf Ruhe und Erholung samt allfälliger Schadenersatzforderungen wegen möglicher Wertminderung ihrer Wohnungen wohl vor Gericht einklagen.

(Zürcher Regionalzeitungen)