Noch ein neues Zentrum hat Sanierungsbedarf

«Das sollte nicht passieren, kann aber vorkommen», meint Christian Pfaller, Bauvorsteher der SVP im Bassersdorfer Gemeinderat, leicht zerknirscht. Gemeint ist die undichte Tiefgarage im Dorfzentrum.

Ein Problem, das man auch im benachbarten Wallisellen gut kennt. Da wie dort sind jedoch keine Alt-, sondern moderne Neubauten betroffen.

Während man den Baumangel in Bassersdorf nun knapp drei Jahre nach Einweihung des Zentrums behebt, verging in Wallisellen einst doppelt so viel Zeit bis zur richtigen Abdichtung der Tiefgarage unter dem Bahnhofplatz. Mittlerweile ist sie seit zwei Jahren geflickt.

In Bassersdorf ist man derzeit noch daran die lecken Stellen vor dem Café-Pavillon, entlang der Migros-Front und beim Treppenaufgang am Postplatz auszubessern. Man habe zuerst lange abklären müssen, weshalb die Tiefgarage genau undicht sei, erklärt der Bauvorsteher.

Abdichtung der Tiefgarage «nicht fachgerecht» gemacht

Dazu hatte die Gemeinde ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben, welches ein Jahr später die Erkenntnis brachte, «dass die Abdichtung des Tiefgaragendachs nicht fachgerecht ausgeführt wurde».

So steht es auch in der offiziellen Mitteilung, die auf der Gemeindewebsite aufgeschaltet worden ist. Schuld ist jedenfalls nicht das Flachwasserbecken in der Mitte des Platzes.

Keine Steuergelder betroffen

In Wallisellen wie in Bassersdorf können die Steuerzahler trotz allem aufatmen. Denn die Reparaturkosten für die Baumängel müssen private Firmen und nicht die Öffentlichkeit tragen. «Für die Gemeinde entstehen keine weiteren Kosten», betont Pfaller.

Auf dem Bassersdorfer Dorfplatz haben Arbeiter den Belag bereits an mehreren Stellen aufgerissen. Die Sanierung erfolgt nach einem Konzept der Generalunternehmung HRS Real Estate, die für den Bau jener Tiefgarage mit rund 250 Abstellplätzen direkt unter dem neuen Dorfplatz bis 2015 verantwortlich war.

Bauvorsteher Pfaller spricht von einem «sehr komplexen Projekt» und «schwierigen Bau», wenn er vom neuen Ladenzentrum spricht. Es seien viele Firmen involviert gewesen, und wo gearbeitet werde, da passierten halt auch mal Fehler. «Wichtig ist, dass jetzt alles sauber behoben wird», meint er.

Voraussichtlich bis zur ersten Maiwoche sollen die Arbeiten erledigt und der Dorfplatz wieder frei von Baustellenabschrankungen sein.

Der Walliseller Bahnhofplatz gehört im Gegensatz zum Zentrumsplatz in Bassersdorf nicht mehr der Gemeinde, sondern befindet sich im Eigentum der Credit Suisse Funds AG. Auch in diesem Fall musste die Gemeinde keine Sanierungskosten für die nachträglichen Ausbesserungen auf dem Platz und der Tiefgarage übernehmen.

Die mehrstöckige Tiefgarage unter dem Bahnhof sei schon während der Bauzeit des Mittim-Projektes zwischen 2007 und 2010 nicht sauber abgedichtet worden, hiess es damals aus dem Gemeindehaus.

Abgestürzte Betonplatte – noch immer wird geflickt

Noch immer recht mühsam ist die Situation auf dem Bahnhofplatz von Wallisellen derzeit wegen eines anderen mutmasslichen Baufehlers. Eines Morgens Ende November 2017 war da nämlich eine stattliche Betonplatte der Balkonverkleidung auf den Platz bei den Bushaltestellen gestürzt.

Nur durch viel Glück wurde niemand getroffen. Noch immer können mehrere Haltekanten wegen der laufenden Reparaturarbeiten nicht richtig benutzt werden. Gemäss Immobilienverwaltung wird momentan eine neue Verkleidung ohne Betonplatten montiert.

In Kloten gibt es seit Herbst 2016 auch einen neuen Stadtplatz – ohne Dach, aber mit einer Tiefgarage darunter. «Wir haben zum Glück bislang keine Undichtigkeiten entdeckt», sagt Marc Osterwalder, Bereichsleiter der Stadt.

Während der Bauarbeiten habe man einen Spezialisten angestellt, der allfällige Verletzungen der Dachhaut vor Ort überwachte. «Das hat sich offenbar bewährt – ich hoffe, alles bleibt dicht.»

(Der Landbote)