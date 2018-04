Polizei konfisziert 625 Kilo Drogen

Die Drogen wurden entweder lose im Reisegepäck, in doppelten Böden von Koffern und Taschen oder als sogenannte Bodypacker in Form von gepressten Fingerlingen im Körper mitgeführt. Ein Teil der Drogen konnte bei Kontrollen im Postverkehr aufgefunden werden. Das gibt die Kantonspolizei Zürich am Freitag bekannt.

Bei den im ersten Quartal in Zusammenhang mit dem Drogenschmuggel verhafteten Personen handelt es sich um sieben Männer und eine Frau im Alter von 20 bis 58 Jahren. Die Verhafteten stammen aus Grossbritannien, Litauen, Portugal, Finnland und den Niederlanden. (mst)