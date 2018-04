Ryanair landet nun doch am Flughafen Zürich

Wer am Flughafen Zürich Ausschau nach Heckflossen von Ryanair hielt, tat dies bisher vergeblich. Der grösste Schweizer Flughafen sei unter anderem zu teuer und überfüllt, liess Ryanair in der Vergangenheit verlauten. Nun ändert sich die Situation: Wie die Recherchen von «aeroTELEGRAPH» zeigen, werden schon in sieben Wochen zwei Maschinen von Ryanair in Zürich stationiert sein.

Die irische Billigfluggesellschaft wird für ihre künftige Tochter Laudamotion ab dem 1. Juli Flüge von Zürich zu Urlaubszielen in Spanien durchführen. Die Tarife dieser Flüge entsprechen der Struktur von Ryanair. Dort sind die Flüge derzeit auch buchbar, bis der Übergang von der Condor-Laudamotion Websitze zur reinen Laudamotion-Seite sichergestellt sind.

(mcp)